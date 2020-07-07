Son dakika haberleri! Ukrayna'dan Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ukrayna'dan Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma

Son dakika haberine göre Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da çok sayıda Kırım Tatarını gözaltına almasına ilişkin soruşturma başlattı.

Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da çok sayıda Kırım Tatarını gözaltına almasına ilişkin soruşturma başlattı.

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Ukrayna İçişleri Bakanlığının Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da bu sabah çok sayıda Ukrayna vatandaşının evinde yasa dışı arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay üzerine, Kırım ve Sivastopol ulusal polisinin, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamasıyla soruşturma başlattığı bildirilen paylaşımda, soruşturmanın Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığınca yürütüleceği kaydedildi.

Rus güvenlik güçleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da bazı Tatarların evlerine baskın düzenleyerek terör suçlamasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Facebook, Ukrayna, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ukrayna'dan Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma - Son Dakika
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