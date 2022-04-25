Ukrayna, Transdinyester'deki patlamaları Rusya'nın "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Ukrayna, Transdinyester'deki patlamaları Rusya'nın "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirdi

25.04.2022 23:30
Ukrayna, Transdinyester'deki patlamaları Rusya'nın "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde meydana gelen patlamaları Rus gizli servislerinin "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde meydana gelen patlamaları Rus gizli servislerinin "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirdi.

Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde meydana gelen patlamalar hakkında Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Transdinyester'de meydana gelen patlamaları Rus gizli servislerinin "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirerek, saldırıdan 3 gün önce ayrılıkçı bölge liderlerinin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda "zaten buna hazırlandıklarını, güvenli ve konforlu bir sığınak kurduklarını" ifade etti. Bakanlık, saldırının Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından panik ve Ukrayna karşıtı duygular aşılamak için düzenlenen bir dizi kışkırtıcı önlemden biri olduğunu öne sürdü.

(İHA)

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Güvenlik Bakanlığı, Transdinyester, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Transdinyester'deki patlamaları Rusya'nın 'planlı bir provokasyonu' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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