Son dakika haberleri: Üzerine balkon duvarı devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Üzerine balkon duvarı devrilen çocuk hayatını kaybetti
08.10.2020 20:18
Son dakika 3. sayfa haberi: Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde evlerinin bahçesinde oynarken üzerine balkon duvarı devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde evlerinin bahçesinde oynarken üzerine balkon duvarı devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Erdoğdu köyünde yaşandı. 4 yaşındaki Nur Akkaya evlerinin bahçesinde oynarken üzerine bir anda evin balkon duvarı yıkılarak düştü. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, küçük çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nur Akkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE
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