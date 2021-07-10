Son dakika haberleri: Venezuela'da çetelere yönelik operasyonda 4 polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta silahlı çetelere yönelik operasyonda 4 polis öldü.
Ülke basınında çıkan habere göre, Venezuela polisi, başkentin batısındaki Cota 905 adlı semtte silahlı çetelere yönelik operasyon düzenledi.
Venezuela İçişleri Bakanı Carmen Melendez, çıkan çatışmalarda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 22 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Melendez, çatışmalarda 28 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Güvenlik güçleri ile silahlı çete üyeleri arasında dün çıkan çatışmada ise 5 kişi ölmüş, 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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