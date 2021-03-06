Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği - Son Dakika

Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği

06.03.2021 10:33

Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Burada milletimizin inancından, örf ve geleneğinden gelen güzel bir hasletin tezahürünü yaşadık" Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde ağılında çıkan yangında 56 küçükbaş hayvanı telef...

Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği

Bilecik Valisi Bilal Şentürk:

"Burada milletimizin inancından, örf ve geleneğinden gelen güzel bir hasletin tezahürünü yaşadık"

BİLECİK - Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde ağılında çıkan yangında 56 küçükbaş hayvanı telef olan besiciye, imece usulü bağışlanan küçükbaş hayvanlar teslim edildi.

10 Şubat günü ilçeye bağlı Tuzaklı Köyü'nde küçükbaş hayvancılık yapan Ali Savcı'ya ait ağılda çıkan yangında 56 küçükbaş hayvanı telef olmuştu. Vali Şentürk, Ali Savcı'nın telef olan hayvanlarının telafi edilmesi amacıyla yürütülen "Kendi üreticini destekle" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında kaymakamlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bilecik Damızlık Koyun ve Keçi Birliği ile hayırsever vatandaşların destekleriyle bağışlanan 65 küçükbaş hayvanı besiciye teslim etti.

"Telef olan hayvanlarının yerine toplam 65 küçükbaş hayvanı temin edildi"

Besici Savcı'yı köyde ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Şentürk, "Üreticimizin ağılında çıkan yangında 56 küçükbaş hayvanı telef oldu. Buralar Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu yerler. Buralar, gelenekler ve yardımlaşma ruhunun yaşatıldığı topraklar. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Kaymakamlığımızın, il genel meclisi üyelerimizin ve besicilik yapan hayırsever vatandaşlarımızın da katkı verdiği örnek çalışma, örnek dayanışma çalışmasıyla üreticimize 45 küçükbaş hayvanı teslim ettik. Damızlık Koyun ve Keçi Birliğinin 20 küçükbaş hayvan desteğiyle üreticimize telef olan hayvanlarının yerine toplam 65 küçükbaş hayvanı temin edilmiş oldu. İmece usulü ile mağdur olan vatandaşımızın yarası sarılmış oldu. Mala gelen yaralar sarılıyor. Burada milletimizin inancından, örf ve geleneğinden gelen güzel bir hasletin tezahürünü yaşadık" dedi.

Vali Şentürk daha sonra Kaymakam Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve beraberindekilerle köylülerle bir araya gelerek sohbet etti ve köy Muhtarı Mehmet Ergün'den bilgi aldı.

Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği
Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği
Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği
Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği

Bilecik, Tarım, Savcı, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına yorum: Bu çok önemli bir gelişme Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:55:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangında hayvanları telef olan besiciye 'İmece' usulü hayvan desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei