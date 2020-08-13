Son dakika haberleri! Yemen Cumhurbaşkanı Hadi rutin sağlık kontrolleri için ABD'ye gitti - Son Dakika

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, rutin sağlık kontrollerini yaptırmak için ABD'nin Cleveland kentine ulaştı.

Washington'daki Yemen Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hadi'nin rutin sağlık kontrollerini yaptırmak üzere ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland kentine ulaştığı belirtildi.

Yemen hükümetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadi'nin sağlık kontrollerini yaptırmak için Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad üzerinden ABD'nin Cleveland kentine gitmek üzere makamından ayrılacağını belirtmişti.

Hadi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen kaynak, Cumhurbaşkanı'nın kontrollerinin aylar önce yapılması gerektiğini ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ziyaretinin ertelendiğini ifade etmişti.

Yemenli yetkili ayrıca Cumhurbaşkanı Hadi'nin daha önce ABD'de bir kalp ameliyatı geçirdiğini aktarmıştı.

Yıllardır kalp rahatsızlığı bulunan Hadi, birçok kez tedavi için ABD'ye gitti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.