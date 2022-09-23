YILDIRIM DÜŞEN AĞILDA 38 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika
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YILDIRIM DÜŞEN AĞILDA 38 KOYUN ÖLDÜ

23.09.2022 17:32

OSMANİYE'de yıldırım düşmesi sonucu ağılda 38 koyun öldü.

OSMANİYE'de yıldırım düşmesi sonucu ağılda 38 koyun öldü.

Merkeze bağlı Bahçe köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Alparslan Delibıçak'ın koyunlarını bulundurduğu ağılın bitişiğindeki ağaca dün gece yıldırım düştü. Ağıla giden Delibıçak, onlarca koyunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Ağılda hayvanların sayımını yapan Delibıçak, 200 koyunundan 38'inin öldüğünü tespit etti.

Gece saatlerinde kuvvetli yağışın etkili olduğunu belirten Alparslan Delibıçak, Yağışın kuvvetini yitirmesiyle birlikte yıldırımlar çakmaya başladı. O sırada hayvanların altında yattığı ağaca yıldırım düştü. Koşup ağıla geldiğimde bir sürü hayvanın yerde yattığını gördüm. Sabah saatlerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer hasar tespit çalışması yaptı. Yaklaşık 60 bin lira zararım var dedi.

Ölen koyunlar, iş makinesi ile açılan çukurlara gömüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YILDIRIM DÜŞEN AĞILDA 38 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: YILDIRIM DÜŞEN AĞILDA 38 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika
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