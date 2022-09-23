Gece saatlerinde kuvvetli yağışın etkili olduğunu belirten Alparslan Delibıçak, Yağışın kuvvetini yitirmesiyle birlikte yıldırımlar çakmaya başladı. O sırada hayvanların altında yattığı ağaca yıldırım düştü. Koşup ağıla geldiğimde bir sürü hayvanın yerde yattığını gördüm. Sabah saatlerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer hasar tespit çalışması yaptı. Yaklaşık 60 bin lira zararım var dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › YILDIRIM DÜŞEN AĞILDA 38 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika

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