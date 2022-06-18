Yoldan çıkan araç tramvayla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan araç tramvayla çarpıştı: 1 yaralı

18.06.2022 02:40
Yoldan çıkan araç tramvayla çarpıştı: 1 yaralı

Yoldan çıkan araç tramvayla çarpıştı: 1 yaralı Aşırı hız faciaya sebep oluyordu İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aşırı hızlı olduğu öne sürülen bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu tramvay yoluna çıkarak tramvayla çarpıştı.

Yoldan çıkan araç tramvayla çarpıştı: 1 yaralı

Aşırı hız faciaya sebep oluyordu

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aşırı hızlı olduğu öne sürülen bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu tramvay yoluna çıkarak tramvayla çarpıştı. Meydana gelen kazada askeri personel olduğu öğrenilen sürücü yaralanırken, otomobilin tramvay yolu ile yaya yolunu ayıran ağaca çarparak durması facianın önüne geçti.

Kaza saat 00.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Nikah Dairesi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen H.Ö. idaresindeki 06 CDY 748 plakalı Hyundai marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki kaldırıma çarpan araç daha sonra tramvay yoluna çıktı ve Alaybey'den Ataşehir yönüne giden tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra tramvay yolu ile bisiklet ve yaya yolunu ayıran ağaca çarparak durabildi. Otomobilin ağaca çarpması facianın önüne geçerken, yaya yolunda bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Sürücü, sıkıştığı araçtan çıkarıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 110 AKS, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan askeri personel H.Ö., AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araç, çekici vasıtasıyla çekilirken, bir süre kapanan tramvay yolu aracın çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Aşırı hızlı olduğu iddiası

Öte yandan kazaya sebep olan sürücü H.Ö.'nün aşırı hızlı ve alkollü olduğu, sürat nedeniyle caddedeki virajı alamayarak tramvay yoluna çıktığı öne sürüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan araç tramvayla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yoldan çıkan araç tramvayla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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