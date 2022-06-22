Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan Emine Tuğrul (56), karşıya geçmek isterken E.S. idaresindeki 34 SZ 9793 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, ağır yaralı olan yaşlı kadını Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Yürüyüşe çıkan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika

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