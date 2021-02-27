Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor - Son Dakika

Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor

27.02.2021 16:44

İstanbul Halkalı'da bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü kaydedildi.

İstanbul Halkalı, Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın meydana geldi.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangına ilişkin ölü veya yaralı bilgisine henüz ulaşılamazken, yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor - Son Dakika


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