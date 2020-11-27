Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hatalı sollama nedeniyle 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Ortacı Ahatlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı istikametine seyreden Özgür E. idaresindeki 67 SC 949 plakalı Hyundai marka minibüs ile aynı istikamete giden 07 ABD 701 plakalı Peugeot marka otomobili geçmeye çalıştı. Bu sırada sol tarafta bulunan bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün sürücü Özgür E. yaralandı. Yaralı Özgür E.'yi olay yerine gelen ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından trafiğe kapanan Ortacı -Alaplı köy yolu tekrar trafiğe açıldı. - ZONGULDAK