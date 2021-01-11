Son dakika... Hatay'da kahvehanede yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza - Son Dakika

Son dakika... Hatay'da kahvehanede yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza
11.01.2021 12:51
Son dakika haberler... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği kapalı olması gereken kahvehanedeki 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği kapalı olması gereken kahvehanedeki 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi.
Polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Lalapaşa Sokak'taki E.D'ye ait kahvehaneden ses geldiği ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.
Çilingir yardımıyla kapısı açılan iş yerinde yakalanan 14 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri nedeniyle 44 bin 100 lira ceza uygulandı.
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