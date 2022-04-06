Son dakika: Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika: Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

06.04.2022 12:18
Son dakika: Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda M.K., Y.T., M.K., H.K, T.S., G.P., O.K., A.A., Y.G., D.F.A. ile H.A. adlı 11 şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 10 adet yasadışı bahis suçunda kullanılan çeşitli markalarda cep telefonu, 4 adet bilgisayar hard diski, 2 adet yaz boz not defteri ele geçirildi. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Bahis, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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