Son dakika... Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra: "Rusya'ya yaptırımlarda tüm seçenekler masada" - Son Dakika
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Son dakika... Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra: "Rusya'ya yaptırımlarda tüm seçenekler masada"

08.03.2022 14:33
Son dakika... Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra: "Rusya'ya yaptırımlarda tüm seçenekler masada"

Son dakika gelişmesine göre Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya'ya karşı yaptırımlarda enerji dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya'ya karşı yaptırımlarda enerji dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

Reuters'in haberine göre, Hoesktra, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya ilişkin yaptırımlara değinen Hoekstra, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanabilecek yaptırım seçenekleri açısından Hollanda için bir sınır bulunmadığını ve enerji dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Hoesktra, "Tüm Avrupalı müttefiklerimizin durumunu hesaba katmamız çok önemli. Bazıları petrol ve gaza Hollanda'dan çok fazla bağımlılar." dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortaklaşa gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Acı gerçek şu ki hala Rus petrol ve gazına çok bağımlıyız ve Putin'in daha sonra ne yapacağını sadece tahmin edebiliriz." açıklamasında bulunmuştu.

Rutte, ülkesinin, Rusya üzerinde baskı oluşturmaya yardımcı olabilecek tüm olası yaptırımları düşünmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir Alman sanayiciler, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı Alman sanayiciler, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra: 'Rusya'ya yaptırımlarda tüm seçenekler masada' - Son Dakika


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