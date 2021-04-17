Son dakika... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Datça açıklarındaki depreme ilişkin olumsuz bir ihbar ulaşmadığını bildirdi - Son Dakika

Son dakika... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Datça açıklarındaki depreme ilişkin olumsuz bir ihbar ulaşmadığını bildirdi

17.04.2021 20:31
Son dakika... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Datça açıklarındaki depreme ilişkin olumsuz bir ihbar ulaşmadığını bildirdi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsmail Çataklı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Datça açıklarındaki depreme ilişkin olumsuz bir ihbar ulaşmadığını bildirdi - Son Dakika


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