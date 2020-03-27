Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını dünyada giderek yayılırken hastalığa yakalanan önemli isimlerden sonuncusu da İngiltee Başbakanı Boris Johnson oldu.

Tüm dünyada 25 bine yakın kişinin ölümüne neden olan ve 550 bine yakın insanda görülen koronavirüs etkisini giderek artırıyor.

JOHNSON DA YAKALANDI

Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Johnson, ilk açıklamasında "Testim pozitif çıktı, kendimi karantinaya aldım. Virüsle savaşıp telekonferansla kabineyi yöneteceğim" ifadelerini kullandı.