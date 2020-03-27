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Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
13 dakika önce
Son dakika: Geçtiğimiz gün Prens Charles'ın test sonucunun pozitif çıktığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın da koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Koronavirüs salgını dünyada giderek yayılırken hastalığa yakalanan önemli isimlerden sonuncusu da İngiltee Başbakanı Boris Johnson oldu.
Tüm dünyada 25 bine yakın kişinin ölümüne neden olan ve 550 bine yakın insanda görülen koronavirüs etkisini giderek artırıyor.
JOHNSON DA YAKALANDI
Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Johnson, ilk açıklamasında "Testim pozitif çıktı, kendimi karantinaya aldım. Virüsle savaşıp telekonferansla kabineyi yöneteceğim" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:18
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