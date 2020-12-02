Son dakika... İş yerinden 300 bin liralık eşya çalan kadın yakalandı - Son Dakika

Son dakika... İş yerinden 300 bin liralık eşya çalan kadın yakalandı
02.12.2020 15:18
Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da bir iş yerinden 300 bin lira değerinde beyaz eşya çaldığı iddia edilen bir çocuk annesi H.O., polis tarafından yakalandı.
ANTALYA'da bir iş yerinden 300 bin lira değerinde beyaz eşya çaldığı iddia edilen bir çocuk annesi H.O., polis tarafından yakalandı. H.O.'nun çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir iş yerinden 300 bin lira tutarında klima, fırın, televizyon, süpürge gibi eşyalar çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan 1 çocuk annesi H.O. olduğu olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, H.O.'yu gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.O. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda H.O.'ya yardım ettiği belirtilen 2 kişinin arandığı kaydedildi.
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