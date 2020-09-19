Son dakika haberleri: İspir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Son dakika haberleri: İspir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Son dakika haberi... - İspir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği "Herkes İçin Sıfır Emisyon" ve "Fiziksel Aktivite" programı renkli görüntülere sahne oldu İspir Belediyesince "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin Düzenlemiş olduğu "Herkes İçin...

- İspir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

"Herkes İçin Sıfır Emisyon" ve "Fiziksel Aktivite" programı renkli görüntülere sahne oldu

ERZURUM - İspir Belediyesince "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin Düzenlemiş olduğu "Herkes İçin Sıfır Emisyon" ve "Fiziksel Aktivite" etkinliği gerçekleştirildi.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun; "Avrupa Hareketlilik Haftasını Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" ile kutluyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir Dünya ve huzur dolu bir yaşam bırakabilmek için 16 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında fiziksel aktivite ve araçsız bir yaşama farkındalık oluşturmak adına İspir ilçemizin farklı noktalarında farklı aktiviteler düzenliyoruz" diye konuştu.

Amaçlarının sağlıklı bir fiziksel aktiviteyi teşvik etmek olduğunu belirten Coşkun, bu kapsamda yapılacak etkinlikleri şöyle ifade etti; "İlçemizin turizme dönük noktalarında farklı bir yaklaşım ile bir hafta boyunca program hazırladık. Hazırladığımız bu program kapsamında hem potansiyelimizi açığa çıkarmak hem de doğaya, diğer canlılara ve bizden sonraki gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun olduğuna vurgu yaptık. Açılış aktivitemizi 3 bin 200 rakımlı Kaçkarların zirvesinde İspir Yedigöller de profesyonel dağcı arkadaşlarımız ile başlattık. Ardından İlçemizin içinden geçen Çoruh nehrinin coşkun sularında adrenalin hissiyatını kol kaslarımızda yaşayarak gerçekleştirdik. Bugün ise belirlemiş olduğumuz rotada pandemiden dolayı sınırlı katılım ile koşumuzu gerçekleştirdik. Bir hafta boyunca oluşturduğumuz etkinlik aktivitelerimize dart, bisiklet turu ve birlikte yürüyelim programları ile gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizin son günü 22 Eylül tarihinde ise bir sokağımızı trafiğe kapatarak düzenleyeceğimiz kültür ve sanat etkinlikleri ile sonlandıracağız. Pandemi münasebetiyle halkımızın katılım sağlayamadığı programa sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir Dünya için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sürdürülebilir sağlıklı yaşam başlığı altında sürekli bir hale getireceğiz.

Son dakika haberleri: İspir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Avrupa Birliği Delegasyonu, Türkiye, Avrupa, İspir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: İspir'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

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