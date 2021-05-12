Son dakika... İsrail savaş uçakları Gazze'de sivillerin yaşadığı 9 katlı bir binayı vurdu - Son Dakika

Son dakika... İsrail savaş uçakları Gazze'de sivillerin yaşadığı 9 katlı bir binayı vurdu

12.05.2021 04:23
Son dakika... İsrail savaş uçakları Gazze'de sivillerin yaşadığı 9 katlı bir binayı vurdu, System.String[]

Son dakika haberi: İsrail savaş uçakları, Gazze'nin merkezindeki sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin merkezindeki sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı.

Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vuruldu.

Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyor.

Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Saldırı sonucunda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Öte yandan saldırı sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail ordusu, dün akşam da Gazze'nin batısında bulunan 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yerle bir etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İsrail savaş uçakları Gazze'de sivillerin yaşadığı 9 katlı bir binayı vurdu - Son Dakika


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