Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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Romanya'nın Köstence Limanı'ndan hareket eden 114 metre uzunluğundaki Ahmet Telli isimli tanker, İzmit Limanına gitmek için saat 11.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemi, Keçili koyu mevkiinde makine arızası verdi. Gemi kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yardım talebinde bulundu.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tankere müdahale için Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

VALİLİK, SON DURUMU PAYLAŞTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da "İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde AHMET TELLİ isimli tankerin makine arızası yaşaması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Makine arızası giderilen tanker, Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde Ahırkapı'ya doğru hareket etti. İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği de saat 13.30 itibarıyla çift yönlü açıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;