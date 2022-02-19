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Son dakika! İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

19.02.2022 12:08
Son dakika! İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Bakırköy'de iki grup arasındaki 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bakırköy'de iki grup arasındaki 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, oto galeride iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 12 şüpheliden 9'unun, sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık 9 şüpheliden 7'sini tutuklanması, bir şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk etti. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'inin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Olay

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak'taki bir oto galeride 13 Şubat gecesi iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne gönderilmişti. 3 şüphelinin ise hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

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Son dakika! İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı Son dakika! İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haber... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE ARANAN SON ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI Son dakika haber... ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE ARANAN SON ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE ARANAN SON ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE ARANAN SON ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bakırköy Adliyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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