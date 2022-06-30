İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon

30.06.2022 11:08
İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon

İSTANBUL'da tütün kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da tütün kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 103 kilogram tütün, 27 milyon 197 bin adet makaron ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Doğu Anadolu bölgesinden getirilen boş makaronları, tütünle doldurarak piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Fatih ve Esenyurt'ta 27-28 Haziran tarihlerinde farklı adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı depolarda yapılan aramalarda 18 milyon 15 bin boş makaron, 9 milyon 182 bin makaron, 102 bin adet yaprak sigara kağıdı, 60 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilo nargile tütünü, 3 kilo sigara tütünü ile 2 kamyonet, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 1 hava kurutucu makine ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, D.Ö., A.A, İ.Ç. ve G.Y.Ç. tutuklandı.


YORUMLAR
500
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı Son dakika haberleri! İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU Son dakika haberleri! İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:19:09. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement