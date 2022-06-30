İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon

İSTANBUL'da tütün kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 103 kilogram tütün, 27 milyon 197 bin adet makaron ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Doğu Anadolu bölgesinden getirilen boş makaronları, tütünle doldurarak piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Fatih ve Esenyurt'ta 27-28 Haziran tarihlerinde farklı adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı depolarda yapılan aramalarda 18 milyon 15 bin boş makaron, 9 milyon 182 bin makaron, 102 bin adet yaprak sigara kağıdı, 60 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilo nargile tütünü, 3 kilo sigara tütünü ile 2 kamyonet, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 1 hava kurutucu makine ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, D.Ö., A.A, İ.Ç. ve G.Y.Ç. tutuklandı.