İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu. Yolcular her zamanki gibi terminale korona virüs tedbirleri kurallarına uygun olarak terminalde işlemlerini gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı tatilinin bugün mesai bitimiyle birlikte başlıyor olması münasebetiyle bayramı İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih edenler, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği arttırdı. Havalimanında yolcuların rahat ve güvenli seyahati için ise tüm tedbirler alındı.

Sosyal mesafeli seyahat

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen tatilciler, vücut ısısını ölçen termal kameralardan geçerek terminale alındı. Güvenlik kontrolünden geçerek havalimanına giriş yapan yolcuların pandemi tedbirleri kapsamında kişisel önlemlerini alarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle memleketine gidemeyenler, bu bayramda özellikle havalimanının iç terminalinde hareketlilik oluşturdu. Çoğu vatandaş Kurban Bayramı tatili için memleketine gittiğini belirtirken bazıları da tatil beldelerini tercih ettiğini ifade etti.

"Geçen bayram gidememiştik, bu bayram gideceğiz"

Kurban Bayramı tatilini memleketi Savaş'ta geçireceğini belirten yolculardan Hakan Akdağ, "Geçen bayram gidememiştik, biletimiz iptal olmuştu bu bayram gideceğiz. Normal hayatımdaki tedbirleri uyguluyorum. Maskemiz ve dezenfektanımız var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Köye gittiğim için orada kurallar biraz daha rahat olabiliyor. Tek tesellimiz daha kapalı bir çevre olduğu için dışarıdan pek yok" diye konuştu.

"Her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz"

Eşi Ayşe Ebrar Doğan ile birlikte Trabzon'a giden Recep Doğan ise, "Her gün aldığımız önlemleri bu dönemde de alacağız. Özlediğimiz anne ve babamızı bayram ziyaretine gidiyoruz. Dolayısıyla her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz. Yine kurban keseceğiz, belirlenen kurallar çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bu virüs hayatımızı etkiledi" ifadelerine yer verdi.