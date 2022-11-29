İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden saldırgan tutuklandı

Hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı

Sarıyer'de dün gece saatlerinde sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğe saldıran E.Ç.K. isimli şüpheli, yere yatırdığı köpeğin üstüne çıkarak boğmaya çalıştı. Köpeğe uygulanan şiddete tanık olan mahalle sakinleri duruma tepki gösterince saldırgan kaçtı. Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan saldırgan E.Ç.K., daha sonra serbest bırakıldı. E.Ç.K., köpeğe uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği büro ekiplerince ikinci kez gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Saldırgan hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 TL idari para cezası uygulanırken, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. E.Ç.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırıya uğrayan sokak köpeği Sarıyer Belediyesi ekiplerince gözetim altına alınarak, tedavisi için Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne getirildi.