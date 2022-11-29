İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden saldırgan tutuklandı

29.11.2022 16:46

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir köpeğe işkence eden kişinin görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Kısa sürede kıskıvrak yakalanan saldırgan serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince ikinci kez gözaltına alınan E.Ç.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sarıyer'de dün gece saatlerinde sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğe saldıran E.Ç.K. isimli şüpheli, yere yatırdığı köpeğin üstüne çıkarak boğmaya çalıştı. Köpeğe uygulanan şiddete tanık olan mahalle sakinleri duruma tepki gösterince saldırgan kaçtı. Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan saldırgan E.Ç.K., daha sonra serbest bırakıldı. E.Ç.K., köpeğe uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği büro ekiplerince ikinci kez gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Saldırgan hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 TL idari para cezası uygulanırken, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. E.Ç.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırıya uğrayan sokak köpeği Sarıyer Belediyesi ekiplerince gözetim altına alınarak, tedavisi için Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne getirildi.

Son Dakika: İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden saldırgan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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