Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı

29.04.2022 14:49

İstanbul Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Yangın diğer fabrikalara sıçradı. Çıkan yangında 6 fabrika tamamen yandı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, yangında 9 kişinin yaralandığını 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini söyledi.

İstanbul Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Yangın diğer fabrikalara sıçradı. Çıkan yangında 6 fabrika tamamen yandı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, yangında 9 kişinin yaralandığını 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada bugün saat 13.15'te büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından başlayan yangın bitişikte bulunan 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına 41 araç 114 personel müdahale etti. Kadıköy, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye, Kartal, Ataşehir itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA 9 KİŞİ YARALANDI 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın ile ilgili açıklama yapan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, bir fabrikada meydana gelen patlama üzerine çıkan yangında 6 fabrikanın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Akça, yangında 9 kişinin hafif şekilde yaralandığını 3 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği de Tuzla'da meydana gelen yangın ile ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklaması şöyle:

"Bugün saat 13.15'te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür.

Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir."

Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı
Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı
Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı
Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı
Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı
Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı
Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı
Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı
Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı
Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı

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Tuzla'da boya ve vernik fabrikasında patlama: 3 işçi öldü, 6 işçi yaralandı Tuzla'da boya ve vernik fabrikasında patlama: 3 işçi öldü, 6 işçi yaralandı İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi. İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı - Son Dakika
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