Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı

31.03.2022 16:07
Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde meydana gelebilecek yangınlara hazırlıklı olunması için 'Acil Durum Tatbikatı' gerçekleştirmeye devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde meydana gelebilecek yangınlara hazırlıklı olunması için 'Acil Durum Tatbikatı' gerçekleştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Arsin İlçesi Yanbolu Mahallesi'nde bulunan akaryakıt dolum terminalinde 'Acil Durum Tatbikatı' gerçekleştirdi. Tatbikat gereği ilk olarak yangın ihbarı verildi. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, olay yerine hareket eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Tatbikata Arsin ve Araklı İtfaiye Grup Amirliklerinden 3 araç ve 12 personel katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden tatbikat sonrası yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçelerimizde meydana gelebilecek büyük bir yangında itfaiye grup amirliklerince müdahalenin etkin, doğru ve koordineli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlara önem veriyoruz. Son olarak Arsin İlçesi Yanbolu Mahallesi'ndeki akaryakıt dolum terminalinde gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmayacak görüntülere sahne oldu. İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın teşkilat yapısının en iyi noktaya gelmesi ve yangınlara etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlarımız tüm ilçelerimizde düzenli olarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - TRABZON

Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı

YORUMLAR
500
'Yorgun mermi' nedeniyle kaybettiği oğlunun doğum gününde farkındalık için sergi açtı 'Yorgun mermi' nedeniyle kaybettiği oğlunun doğum gününde farkındalık için sergi açtı AKUK öğrencilerine uygulamalı tatbikat AKUK öğrencilerine uygulamalı tatbikat

Büyükşehir Belediyesi, Tatbikat, Trabzon, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:16:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement