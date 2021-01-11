İzmir'de bina alev alev yandı - Son Dakika

İzmir'de bina alev alev yandı

11.01.2021 19:27

- İzmir'de bina alev alev yandı İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinin karşısında yer alan binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

- İzmir'de bina alev alev yandı

İZMİR - İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinin karşısında yer alan binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

İzmir'de Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinin karşısındaki binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatı katını sararken, yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın çevrede paniğe neden olurken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

İzmir'de bina alev alev yandı
İzmir'de bina alev alev yandı
İzmir'de bina alev alev yandı
İzmir'de bina alev alev yandı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bina alev alev yandı - Son Dakika


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Son Dakika

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