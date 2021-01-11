İzmir'de bina alev alev yandı - Son Dakika

- İzmir'de bina alev alev yandı

İZMİR - İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinin karşısında yer alan binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

İzmir'de Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinin karşısındaki binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatı katını sararken, yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın çevrede paniğe neden olurken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.