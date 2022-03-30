Son Dakika | İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

30.03.2022 00:57
Son Dakika | İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1052. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.P. ve E.P yanlarında getirdikleri tabancayla Hüseyin Tok ve Sadettin Ş.'ye ateş açıp olay yerinden kaçtı. Yaralılar yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Hüseyin Tok yaşamını kaybederken Sadettin Ş.'nin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ölen şahsın yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İZMİR

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Ballıkuyu Mahallesi, Hüseyin Tok, Hastane, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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