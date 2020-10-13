Son dakika: İzmir Emniyet Müdürü: Sahte alkolden ölen 18 kişi var, 20'nin üzerinde kişi tedavi görüyor - Son Dakika

Son dakika: İzmir Emniyet Müdürü: Sahte alkolden ölen 18 kişi var, 20'nin üzerinde kişi tedavi görüyor

13.10.2020 12:58
Son dakika: İzmir Emniyet Müdürü: Sahte alkolden ölen 18 kişi var, 20'nin üzerinde kişi tedavi görüyor, System.String[]

Son dakika haberi... İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen ve 92 kişinin gözaltına alındığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen ve 92 kişinin gözaltına alındığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sahte içki ölümleri hakkında da konuşan Aşkın, "Ölümler, muhtemelen etil alkolün içine karıştırılmış metil alkolden kaynaklanıyor. Laboratuvar sonuçları da bunu gösteriyor. Şu an vefat eden 18 kişi var, hastanelerde de 20'nin üzerinde kişi tedavi görüyor" dedi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak ilçesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına ilişkin düzenlenen ve 92 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aşkın, 01.00'den itibaren 110 hedeften 92'sinin yakalandığını belirtip, "Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içinde görev yapan, çoğu hala çalışan ve subay seviyesinde olan kişilere yönelik çalışmamız oldu. Bütün terör örgütlerine yönelik, bölücü, marjinal ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. FETÖ de katil bir terör örgütü. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık, başarılı bir çalışma oldu. Bu operasyonlar devam edecek" dedi.

'LABORATUVAR SONUÇLARI ETİL ALKOLE KARIŞTIRILMIŞ METİL AKOL OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Son günlerde birçok şehirde sahte alkol içilmesi nedeniyle yaşanan ölümlere de değinen İl Emniyet Müdürü  Aşkın, "Bu yıl yaklaşık 60 ton civarında kaçak alkol ele geçirdik. Bunun bütün kentlerde olduğu gibi bizim şehrimizde de yaygın olduğunu biliyoruz. Ölümler, muhtemelen etil alkolün içine karıştırılmış metil alkolden kaynaklanıyor. Laboratuvar sonuçları da bunu gösteriyor. Vatandaşlarımızdan, bilmediğimiz yerden alınan alkoller ya da 'etil alkol' diye verilen malzemelerden evde kendilerinin yaptıkları alkolleri tüketmemelerini istiyorum. Bunlar eğer alınacaksa kurumsal yerlerden, bandrollü şekilde alınmasını istiyorum. Aldıkları malzemenin ne olduğunu, etil alkolle metil alkolün farkını ne satıcının ne kullanıcının anlaması kesinlikle mümkün değil. Bilmeden içine az miktarda bile olsa metil alkol karışmış olsa insan hayatına mal oluyor. Bu yüzden birçok insanımız hala hastanede yatıyor. Hala bunu kullanıp hastaneye gelenlerin olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dün akşam da büyük miktarda bu sahte etil alkolü İzmir civarına dağıttığını bildiğimiz kişileri yakaladık ve hala da çalışmalarımız devam ediyor. Şu an hastanelerimizde 20'nin üzerinde kişinin tedavisi sürüyor ve dün akşam itibariyle de 18 vefatımız var. Ancak hastanede tedavisi süren kişiler arasında durumu kritik olanlar da var" diye konuştu.


Son dakika: İzmir Emniyet Müdürü: Sahte alkolden ölen 18 kişi var, 20'nin üzerinde kişi tedavi görüyor

Fetullahçı Terör Örgütü, Hüseyin Aşkın, Alkol, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir Emniyet Müdürü: Sahte alkolden ölen 18 kişi var, 20'nin üzerinde kişi tedavi görüyor - Son Dakika

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