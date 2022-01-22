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Son dakika... Jandarma kablo hırsızlarına geçit vermedi - Son Dakika

Son dakika... Jandarma kablo hırsızlarına geçit vermedi

22.01.2022 09:54
Son dakika... Jandarma kablo hırsızlarına geçit vermedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Malıköy Mahallesi'nde 15 Ocak tarihinde bir işletmeye ait fabrika inşaatında 200 metre uzunluğunda bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırma ve inceleme neticesinde hırsızlık olayını B.G., A.Ö. ve E.A. adlı şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla B.G., A.Ö. ve E.A. adlı şahıslar yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

17 Ocak tarihinde ise Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'nde jandarma devriyesince K.A. adlı vatandaşa ait bahçede şüpheli hareketlerde bulunan şahsı, dinamolardan kablo kestiği anlaşılınca suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan arama sonucunda 100 kilo bakır kablo, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet döner bıçağı ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konuldu ve H.K. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Okulun kapılarını çaldı

Kızılcahamam ilçesi Pazar Mahallesi'nde Pazar Ortaokulu içerisinde bulunan kapıların 19 Ocak tarihinde çalındığı ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan inceleme ve araştırma neticesinde B.T. adlı şahsı okula ait kapıyı kendi aracına yükleyip götürdüğü esnada suçüstü yakalandı.

Ayrıca geçmiş tarihlerde işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik olarak 14 Kasım 2021 tarihinde Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde 1 adet küçük el dikiş makinası, 1 adet su hidroforu ve 100 metre elektrik kablosunun çalındığı hırsızlık olayı ile ilgili JASAT tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda 20 Ocak tarihinde M.B. ve S.B. adlı şüpheliler yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

13 Kasım 2021 tarihinde Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde de 1 adet akü, 2 adet şarjlı matkap, 1 adet ağaç kesme makinesi, 2 adet spiral taşı makinesi, 1 adet hızar makinesi ve 6 adet alet takım çantasının çalındığı hırsızlık olayı ile ilgili JASAT tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda 21 Ocak tarihinde A.U. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

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Jandarma, Ankara, JASAT, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Jandarma kablo hırsızlarına geçit vermedi - Son Dakika


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