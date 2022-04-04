Son Dakika | Kablo hırsızları jandarmanın dikkatiyle suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Kablo hırsızları jandarmanın dikkatiyle suçüstü yakalandı

04.04.2022 13:56
Son Dakika | Kablo hırsızları jandarmanın dikkatiyle suçüstü yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da atıl vaziyetteki bir akaryakıt istasyonundan kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aksaray'da atıl vaziyetteki bir akaryakıt istasyonundan kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kırşehir karayolunda denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetim ekibi, atıl vaziyette bulunan bir akaryakıt istasyonunda 2 şahsı fark etti. Aracı uzak bir mesafeye koyup yaya olarak istasyona giden trafik jandarma ekipleri, Ali T. (35) ve Servet G. (40) isimli şahsı kabloları keserken suçüstü yakaladı. Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli şahısların yapılan sorgulamalarında, Ortaköy ilçesi Harmandalı ve Salarıalaca köylerinde farklı tarihlerde toplam 7 ayrı kablo hırsızlığı olaylarına karıştıkları ve bu olaylarda mağdurlara ait trafolardan kablo ve elektrik panolarını çaldıkları da tespit edildi. Jandarma ekipleri, 8 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını aydınlatırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. - AKSARAY

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Akaryakıt, Kırşehir, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kablo hırsızları jandarmanın dikkatiyle suçüstü yakalandı - Son Dakika


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