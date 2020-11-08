Son dakika: Kafası demir kapı parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kütahya'da kafası bir evin bahçe kapısındaki demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesinde bulunan bir evin bahçe kapısındaki demir parmaklıklara bir köpeğin kafası sıkıştı. Köpeğin kafasını kurtaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek kapı parmaklıklarına kafası sıkışan köpeği kurtardı. - KÜTAHYA