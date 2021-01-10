Son dakika... Kağızman Gençlerbirliği Spor transfere hızlı başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kağızman Gençlerbirliği Spor yaptığı transferle dikkatleri üzerine çekti.

Teknik Direktörlüğü Ali Aydoğan'ı getiren mavi beyazlı ekip, BAL Ligi'nde başarılı olmak için yaptığı transferlerle de gündem oldu. Mavi beyazlı ekip, Ankaragücü, Osmanlı Spor ve Ankaraspor alt yapısından Hasan Mert Kamış, Cankar Veli Başer ve Hüseyin Akın Aydın'ı renklerine bağlarken, yine Kağızman'ın önemli genç yeteneklerinden birisi Ömer Ay ile de anlaştı.

2020-2021 futbol sezonda Kars 36 Spor ile birlikte Kars'ı temsil edecek olan Kağızman Gençlerbirliği Spor Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, ligde başarılı olmak adına önemli transferler yaptıklarını belirtti.

Hedeflerinin ilk sezonunda Kağızmanlılara şampiyonluk yaşatmak olduğunu ifade eden Başkan Kahraman Kılıç, "BAL Ligi'nde olmak güzel, ancak bizler kalıcı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var, Kağızmanlılara ilk sezonda şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Bunun için çok önemli transferler yaptık. Transferlerimiz devam edecek. Hocamızın önerdiği isimleri kadromuza katıyoruz. Çok güçlü olarak lige başlayacağız" dedi.

"İlklere imza atmak istiyoruz"

Kağızman Gençlerbirliği Spor Kağızmanlı gençlerinin girişimiyle kuruldu. Üst üste şampiyonluklar yaşadık. Sonunda BAL Ligi'ne kalmayı başardık. Bizlerin tek hedefi var. Kars'ın sporunun kazanması, bunun için yoğun çaba gösteriyoruz. Sporun birleştirici gücünü Kars'ta da sağlayacağız. Kars 36 Spor ile birlikte başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz ilk sezonda şampiyonluk yaşayarak bir ilke imza atmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bizlere destek veren herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Öte yandan Kağızman Gençlerbirliği Spor'un önümüzdeki günlerde önemli transferler yapacağı ve yapılan transferleri, kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi. - KARS