Son Dakika | Kahramanmaraş'ta sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu

10.05.2022 17:12
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Adana'da yaşayan ve yakınlarını ziyaret için Kahramanmaraş'a gelen Hani Hacı'nın 4 yaşındaki oğlu Muhammed Hacı dengesini kaybederek Dereköy Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

Küçük çocuğu sudan çıkaran yakınları, jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, hayvanlarını otlatmak için Kartal Mahallesi kırsalına giden 15 yaşındaki Yasin Akcan ve arkadaşı serinlemek için yangın söndürmede kullanılan havuza girdi.

Akcan'ın suda çırpındığını gören arkadaşı, çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Akcan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Arazi genişletirken kayaların altında 2 metrelik yılanlar çıktı Arazi genişletirken kayaların altında 2 metrelik yılanlar çıktı Bir ay içinde evi ve iş yeri defalarca yanmıştı! Nedeni belirlenemeyen olayların arkasından karşılıksız aşk çıktı Bir ay içinde evi ve iş yeri defalarca yanmıştı! Nedeni belirlenemeyen olayların arkasından karşılıksız aşk çıktı

Sulama Kanalı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kahramanmaraş'ta sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kahramanmaraş'ta sulama kanalı ve yangın söndürme havuzuna düşen 2 çocuk boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement