Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

- Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi Amasra Kalesi'nde yapılan bakım onarım çalışması sırasında dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan işçi 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10 gün önce meydana gelen olayda Amasra Kalesi'nin surlarında yapılan bakım onarım çalışmaları sırasında iskeleye çıkan Rahim Kurt isimli işçi bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden kayalıklara düştü.

Kurt'un düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

10 gündür tedavisi devam eden Kurt'un tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tarihi kalede çalışmalar devam ediyor

Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Ortaçağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla tarihi eserler arasında özgün bir örnek oluşturan Amasra Kalesi'nin surlarında kısmi göçmeler yaşanmıştı. Surların arasına kadar uzanan ağaç kökleri de kalenin bazı bölümlerinde hasara yol açmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından Amasra Kalesi'nde acil müdahale gerektiren bölümler belirlenerek, onarım-bakım ve kale surlarına zarar veren ağaç köklerinin kurutulmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Amasra Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluğunda yürütülecek ilk etap çalışmalarının yaklaşık 3 ay sürmesi planlanırken çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.