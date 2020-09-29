Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti

- Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi Amasra Kalesi'nde yapılan bakım onarım çalışması sırasında dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan işçi 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi Amasra Kalesi'nde yapılan bakım onarım çalışması sırasında dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan işçi 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10 gün önce meydana gelen olayda Amasra Kalesi'nin surlarında yapılan bakım onarım çalışmaları sırasında iskeleye çıkan Rahim Kurt isimli işçi bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden kayalıklara düştü.

Kurt'un düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

10 gündür tedavisi devam eden Kurt'un tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tarihi kalede çalışmalar devam ediyor

Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Ortaçağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla tarihi eserler arasında özgün bir örnek oluşturan Amasra Kalesi'nin surlarında kısmi göçmeler yaşanmıştı. Surların arasına kadar uzanan ağaç kökleri de kalenin bazı bölümlerinde hasara yol açmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından Amasra Kalesi'nde acil müdahale gerektiren bölümler belirlenerek, onarım-bakım ve kale surlarına zarar veren ağaç köklerinin kurutulmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Amasra Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluğunda yürütülecek ilk etap çalışmalarının yaklaşık 3 ay sürmesi planlanırken çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti
Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti
Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti
Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın, Amasra, Kale, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok         
23:33
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi         
22:22
Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi         
19:23
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 23:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kale surlarından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei