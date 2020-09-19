Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi - Son Dakika

Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi

Antalya'da kapatılma kararı alınan özel okuldaki öğrencilerin velileri, ödedikleri paraları geri alamadıkları gerekçesiyle okul önünde eylem gerçekleştirdi.

Antalya'da kapatılma kararı alınan özel okuldaki öğrencilerin velileri, ödedikleri paraları geri alamadıkları gerekçesiyle okul önünde eylem gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren özel bir okulun yöneticileri, dün ve bugün velilerle toplantılar yaparak, kapatma kararını tebliğ etti.

Okul binası önünde toplanan 30 öğrencinin velisi, alınan karara tepki göstererek, peşin olarak ödedikleri 20'şer bin liranın taraflarına ödenmesini talep etti.

"Hesaplar boşaltılmış" iddiası

Velilerden Burak Kayagil, AA muhabirine, okulun adının daha önce değiştirildiğini belirterek, okul yönetiminin dün ortaokul, bugün de kreşteki öğrencilerin velileriyle toplantı yaptığını söyledi.

Okul yönetiminin kendilerine "Okulu pazartesinden itibaren kapatıyoruz" dediğini aktaran Kayagil, "Sene başında tüm veliler olarak okula 20'şer bin lira peşin ödeme yaptık. Lakin, 'Ne kreş, ne okul ne de para var' diyorlar. Okulun sahibi uyuşturucudan içeriye alınmış. Hesaplarını boşaltmış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Kayagil, okulun parasını ödeyebilmek için bankadan kredi çektiğini belirtti.

Hüseyin Güntürkün ise 5,5 yaşındaki kızının kreşe devam etmesi için ödeme yaptığını vurgulayarak, veliler olarak mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Güntürkün, okulun sahibinin yüz kızartıcı suçtan hapse atıldığını öğrendiklerini aktararak, "Bu suçlardan ceza alanların okullarının kamulaştırılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza çağrı yapıyoruz. Bu okul, kamulaştırılarak bakanlığa alınmalı. Çocuklarımız ve öğretmenler mağdur olmamalı." dedi.

Okulun sahibi uyuşturucudan tutuklanmıştı

Öte yandan Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Eylül'de, Duacı Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, okul sahibi avukat M.Ş, 122 kök skunk bitkisi, 50 gram plaka esrar, 15 sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ve kavanoz içerisinde 1 kilo 650 gram skunk ile yakalanmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi

Muratpaşa, Aspendos, Antalya, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım "Anne size bir şey yapmasından korkuyorum" dedi ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı         
00:08
Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor         
22:55
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü         
22:06
Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı         
16:11
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 00:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei