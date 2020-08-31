Son Dakika: Karadenizli balıkçılar, 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor - Son Dakika

TRABZON'da, koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar, 1 Eylül itibarıyla kalkacak av yasağı öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezondan ümitli olduklarını dile getiren Karadenizli balıkçılar, palamudun bol olacağını, hamsi için ise sabırlı olmak gerektiğini belirtti.

Balıkçılar, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce sezonu kapattı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde Çamburnu Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, denizlerde av yasağının biteceği 1 Eylül gecesi 'vira bismillah' demek için son hazırlıklarını yapıyor. Salgın ve balık azlığı yüzünden sezonu erken kapatan balıkçılar, özellikle palamuttan ümitli olduğunu söyledi. Ağlarını onaran ve tekne bakımlarına devam eden balıkçılar, 31 Ağustos gecesi denize açılmayı planlıyor.

'GECE DENİZDE OLACAĞIZ'Bu gece avlanmaya çıkacaklarını anlatan 40 yıllık balıkçı Halis Terzi, "Son hazırlıklarımızı yapıyoruz, birlikte ağlarımızı tamir ediyoruz. Saat 24.00 itibarıyla Karadeniz'de avlanmaya başlayacağız. Bol bereketli sezon olacağa benziyor" dedi.Balıkçı Çetin Şirin de "Geceden sonra artık denizlerdeyiz, bu yıl palamut bol gözüküyor. Ağlarımıza artık son şeklini veriyoruz. Bu gece denizle buluşturacağız. İnşallah kıyıya bol balıkla dönüp, herkes ucuz balık yedireceğiz" diye konuştu.

45 yıldır balıkçılık yapan Veysel Emiroğlu ise "Bu yıl için bereketli bir sezon bekliyoruz, şu an görüntü o. Balık bol olacak. Ağ tamirlerimizi akşamüstü bitirip gece artık denizde olacağız" dedi.