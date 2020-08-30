KARAMAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı koronavirüs tedbirleri kapsamında törenle kutlandı. Törenleri izlemek için Atatürk Parkı'na gelen bir çocuk ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu anda Türk bayrağına selam durdu. O anlar ise alandaki birçok kişiyi duygulandırdı.

Törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve protokol üyeleri katıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken alandaki askerleri izleyen bir çocuk da Türk bayrağına selam durdu. O anlar ise alandakileri duygulandırdı. Tören, şehitliğin ziyaretinin ardından sona erdi.