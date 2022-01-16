Son dakika! Karamürsel'de sahipsiz hayvanlar için kırsala kulübe ve mama bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği, Karamürsel ilçesinde sahipsiz hayvanlar için kırsal bölgelere kulübe ve mama bıraktı.

Dernek Başkanı Selma Pilatin Pek ve beraberindeki üyeler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen mama ile Karamürsel Belediyesince tedarik edilen 11 kulübeyi bazı noktalara yerleştirdi.

Sokakta yaşayan hayvanların hayatta kalabilmesinin, zorlu kış şartlarında veya yaz sıcaklarında başlarını sokabilecekleri yuvaya ve acıktıklarında karınlarını doyurabilecekleri yiyeceğe bağlı olduğunu vurgulayan Pek, "Sokakta yaşayan hayvanlara yardım etmek, vicdani görev olmanın yanında hayvanların daha iyi şartlar altında yaşamlarını sürdürmeleri için önem teşkil eden bir eylemdir. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yapılan yardımlarla söz konusu hayvanlar, hastalıklara, zorlu mevsim koşullarına, açlığa ve susuzluğa karşı koyabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Pek, beslenmeden barınak teminine kadar her alanda hayvanlara sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.