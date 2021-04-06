Son dakika: Kartal'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı: 3 ölü; 2 yaralı - Son Dakika

Kartal'da miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında avukatlık bürosunda çıkan tartışmada Yalova 'da muhtarlık yapan Ahmet Salih Belginer aile üyelerine ateş etti. 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayda, şüpheli Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak üzerinde bulunan avukatlık bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan aile üyeleri avukatlık bürosunda buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından bir süre sonra Yalova 50. Yıl Mahallesi muhtarı Ahmet Salih Belginer, dayı çocuklarına ateş etti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybederken Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ağır yaralandı. Bürodaki avukat Mehmet Şanverdi ise kaçarak yara almaktan kurtuldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, sokakta bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kartal Asayiş Büro ekipleri kaçan şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit ederek Jandarma ekiplerine bilgi verdi. Şüpheli Ahmet Salih Belginer bir süre sonra Yalova'da Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cenazeler ise alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.