Son dakika! Kastamonu Emniyeti'nden eşzamanlı silah operasyonu - Son Dakika
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Son dakika! Kastamonu Emniyeti'nden eşzamanlı silah operasyonu

06.07.2022 18:09
Son dakika! Kastamonu Emniyeti'nden eşzamanlı silah operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu'da ruhsatsız tabanca bulunduran şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 134 fişek ve 46 adet kartuş ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kastamonu Emniyeti'nden eşzamanlı silah operasyonu - Son Dakika

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