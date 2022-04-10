Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Son Dakika
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Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

10.04.2022 23:55
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Son dakika haberleri... ZONGULDAK'ta gençlerin kavga ihbarına giden polis ekipleri, sürpriz kutlama ile karşılaştı.

ZONGULDAK'ta gençlerin kavga ihbarına giden polis ekipleri, sürpriz kutlama ile karşılaştı. Ekipler toplanan gençlere müdahale edeceği sırada mahalle sakinleri meşaleler yakıp, pasta keserek Polis Haftasını kutladı.

Karadeniz Ereğli ilçesi Uzunmehmet Mahallesi'nde oturan Erdal Bozkurt ile mahalle ksakinleri, Polis Haftası sebebiyle polis memurlarına sürpriz yaptı. Esnaf olan Erdal Bozkurt ile mahalleli gençler, 112 Çağrı Merkezine kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Yunus ve önleyici hizmet polisleri motosikletten ve araçtan inerek kavgaya müdahale etmek istedi. Tam o sırada gençler meşaleleri yaktı. Ne olduğunu anlamaya çalışan polis memurları büyük şaşkınlık yaşadı. Olayın kendilerine yapılan sürpriz olduğunu ortaya çıkınca polis memurları duygulandı. Ekipler, kendilerine hazırlanan pastayı kesti. Polisler daha sonra mahalleliye teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.Yapılan sürpriz ile ilgili olarak açıklamada bulunan Erdal Bozkurt, "Polis teşkilatımızın 177'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla böyle bir sürpriz hazırladık. Bu vesile ile polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.


Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
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Son dakika! Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama Son dakika! Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama Son dakika haberi | Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar Son dakika haberi | Kavga ihbarında bulunup, polislerin gününü kutladılar

Karadeniz, Bozkurt, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Son Dakika
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