Son dakika... Kaymakam Beşikci şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit Bilal Dicle ve şehit Hatip Çağlar'ın ailelerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Beşikci şehit ve gazi ailelerinin kendilerine kıymetli bir emanet olduğunu belirterek, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilere kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu söyledi. Ramazan Bayramı boyunca ilçede bulunan tüm şehit aileleri ve gazilerin tek tek ziyaret edildiğini aktaran Kaymakam Beşikci, "Şehitlerimiz ile gazilerimizin devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum" dedi.

Şehit yakınları ve gaziler de ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Beşikci'ye teşekkür etti. - DİYARBAKIR