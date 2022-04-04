Son dakika! Kayseri'de kumar operasyonu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika! Kayseri'de kumar operasyonu Açıklaması

04.04.2022 13:01
Son dakika! Kayseri'de kumar operasyonu Açıklaması

Son dakika haberleri: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye toplam 31 bin TL para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye toplam 31 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il merkezinde bulunan umuma açık işyerlerinde kumar oynayan ve oynatan şahıslarla ilgili Cumhuriyet Mahallesi Umur Sokak üzerinde bulunan ruhsatsız bir iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 masa etrafında 9 şahsın 104 oyun kağıdı ile 190 TL para, 70 adet kırmızı ve yeşil renkli pul ile 'çanak' olarak bilinen oyun oynadıkları tespit edildi. İşyerini çalıştıran 2 kişiye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapılırken kumar oynayan 7 şahıs hakkında 'Kabahatler Kanunu' gereğince toplam 12 bin 733 TL para cezası uygulandı.

Yine Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Sokak üzerinde bulunan ruhsatsız işyerinde kumar oynandığı bilgisinin alınması üzerine ekipler işyerine operasyon düzenledi. Şahısların kapıyı açmaması üzerine savcı kararıyla çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, içeride bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca 7 deste 104 oyun kağıdı da ele geçirildi. Ekiplerce işyerini çalıştıran 1 kişiye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu' gereğince toplam 10 bin 914 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, Alsancak Mahallesi 6215. Sokak üzerinde bulunan ruhsatsız işyerine Ahlak Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 'Kabahatler Kanunu' gereğince toplam 7 bin 276 TL para cezası uygulanırken iş yerini çalıştıran 1 kişiye de 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. - KAYSERİ

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Para Cezası, Türk Lirası, Kayseri, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kayseri'de kumar operasyonu Açıklaması - Son Dakika


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