Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi

03.11.2020 09:39

Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 2 genç dün gece yarısı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 2 genç dün gece yarısı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl'e bağlı Kurşunlu yolu üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Sönmez idaresindeki 16 ADG 060 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karşı şeride geçerek Onur G. yönetimindeki 16 S 6195 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.Kazada araçta bulunan Fatih Akyol olay yerinde hayatını kaybetti.Ağır yaralanan sürücü Oğuzhan Sönmez ise İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Sönmez de hayatını kaybetti. Kaza sonrası servis aracın sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Her iki gencin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Kurşunlu Mahallesi'ne getirilen iki gencin cenazesi önce evlerinin önüne götürüldü. Burada helallik istendi. Yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğulurken, iki genç Kurşunlu Mezarlığı'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak toprağa verildi.

Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi
Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi
Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi
Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi
Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi
Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi
Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi

Otomobil, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza kurbanı iki genç gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika


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