Son dakika... Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi - Son Dakika
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Son dakika... Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi

05.03.2022 14:47

Gelen son dakika haberlerine göre Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi Burdur'da meydana gelen kazada istinat duvarına çarpan araçta 4 genç yaşamını yitirdi.

Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi

BURDUR - Burdur'da meydana gelen kazada istinat duvarına çarpan araçta 4 genç yaşamını yitirdi. Gençlerin cenazeleri ailelere teslim edildi.

Burdur'da meydana gelen kazada istinat duvarına çarpan araçta 4 genç yaşamını yitirdi. 4 gencin Isparta'da eğlence mekanı dönüşü kaza yaptıkları öğrenildi. Burdur Devlet Hastenesi Morguna kaldırılan cenazeler otopsinin ardından Ece Karataş, baba Ali Karataş'a, Recep Aslan, baba Abdülkadir Aslan'a, Yahya Kılıç baba Mehmet Kılıç'a ve Edanur Ocaklı ise baba Cemal Ocaklı'ya teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan gençlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada hayatını kaybeden gençlerden Yahya Kılıç'ın Yeşilova ilçesi Kocayaka Köyünde, Edanur Ocaklı'nın cenazesinin Çavdır'da, Recep Aslan ve Kerime Ece Karataş'ın cenazelerinin kent merkezindeki Sultandere Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika... Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi
Son dakika... Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi
Son dakika... Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi
Son dakika... Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi
Son dakika... Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi
Son dakika... Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi

YORUMLAR
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Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü İstinat duvarına çarpan otomobil 4 gence mezar oldu İstinat duvarına çarpan otomobil 4 gence mezar oldu

Recep Aslan, Karataş, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kazada ölen dört gencin cenazeleri gözyaşları içinde ailelere teslim edildi - Son Dakika


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