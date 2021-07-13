Son dakika! Kazakistan'da müzeye dönüştürülen eski cumhurbaşkanlığı binası ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da müzeye dönüştürülen eski cumhurbaşkanlığı binasını her gün onlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

1997-2004 yıllarında ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in çalıştığı ve çeşitli yabancı devlet başkanlarını kabul ettiği bina, şimdi Birinci Cumhurbaşkanı Müzesi olarak faaliyet gösteriyor.

Şehrin eski merkezinde yer alan müze, ülke bağımsızlığının ilk yıllarına ışık tutuyor.

Toplam 12 bin metrekare alanı kapsayan müze 4 kattan oluşuyor.

Müzede, Cumhurbaşkanı çalışma odası ve o yıllarda ülkeye gelen çeşitli yabancı devlet liderleriyle görüşmelerin yapıldığı salonlar da yer alıyor.

Söz konusu salonların birinde, Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görüşmelerine ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Müzede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türkistan ziyaretinin fotoğraf ve arşiv bilgileri de sergileniyor.

Her gün onlarca yerli ve yabancı ziyaretçisini ağırlayan müze, özellikle yaz aylarında tatile çıkan okul öğrencilerinin uğrak yeri oluyor.

1997'de ülkenin yeni başkenti Astana'da inşa edilen binada, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yaklaşık 8 yıl görev yapmıştı. 2004 yılında ise cumhurbaşkanlığı idaresi şimdi "Akorda" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na taşınmıştı. ???????