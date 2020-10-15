Son dakika: Kestelspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
15.10.2020 20:59
Son dakika haber: Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Alanya Kestelspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Alanya Kestelspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek Cevat Kuy'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan futbolcunun, karantina önlemleri altında tedavisine başlandığı kaydedildi.
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