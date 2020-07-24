Son Dakika: Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplanarak, il genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2020 yılının ilk 6 ayı değerlendirildi.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yasin Tekin, kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Yılın ilk yarısında, bin 419 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temini için düzenlenen mesleki eğitim kurslarına 567, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ise 156 kişi olmak üzere toplam 723 kursiyerin katıldığını belirtti.

Kayıtlı işsizlerin işletmelerde işbaşı (staj) yaparak meslek edinmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen 287 işbaşı eğitim programına 990 kişinin katıldığını ve programa katılan 718 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Tekin, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında 827 özel sektör iş yerinin ziyaret edildiğini aktardı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.