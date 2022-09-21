Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi

21.09.2022 18:49

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur, sevk edildiği adliyede 'suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Suç örgütü liderliği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in, sosyal medya hesaplarını yöneten Emre Olur, geçtiğimiz pazar günü Arnavutluk'tan ülkemize getirildi. Polisin Interpol aracılığıyla teslim aldığı Olur, tarifeli uçakla getirildiği İstanbul'da ilk olarak Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüve ilk ifadesi burada alındı.

KARTAL ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

'Tehdit', 'Suçu ve Suçluyu Övmek', 'Suç İşlemek amaçlı Kurulan Örgüte Üye Olmak', 'Basit Yaralama', 'Sesli Yazılı Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan Emre Olur'un emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı. Olur işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

'SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olur, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından bugün akşam saatlerinde 'Suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İLK İFADESİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olur'un savcılıktaki ilk ifadesi de geride bıraktığımız saatlerde ortaya çıktı. İfadesinde Sedat Peker'in lehine attığı tweetlerle ilgili konuşan Olur "Tweet'lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım Sedat Peker'in Basın Danışmanı Olarak Bilinen Emre Olur Tutuklandı Sedat Peker'in Basın Danışmanı Olarak Bilinen Emre Olur Tutuklandı

Sedat Peker, Emre Olur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:23:19. #1.12#
SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement