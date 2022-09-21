Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi

Suç örgütü liderliği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in, sosyal medya hesaplarını yöneten Emre Olur, geçtiğimiz pazar günü Arnavutluk'tan ülkemize getirildi. Polisin Interpol aracılığıyla teslim aldığı Olur, tarifeli uçakla getirildiği İstanbul'da ilk olarak Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüve ilk ifadesi burada alındı.

KARTAL ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

'Tehdit', 'Suçu ve Suçluyu Övmek', 'Suç İşlemek amaçlı Kurulan Örgüte Üye Olmak', 'Basit Yaralama', 'Sesli Yazılı Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan Emre Olur'un emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı. Olur işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

'SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olur, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından bugün akşam saatlerinde 'Suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İLK İFADESİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olur'un savcılıktaki ilk ifadesi de geride bıraktığımız saatlerde ortaya çıktı. İfadesinde Sedat Peker'in lehine attığı tweetlerle ilgili konuşan Olur "Tweet'lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum" ifadelerini kullandı.